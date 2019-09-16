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Узбекистан вступит в Тюркский совет

Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Закон "О ратификации Республикой Узбекистан Нахичеванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре прошлого года в качестве почетного гостя принял участие в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

Глава Узбекистана участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования. Выступая на мероприятии, Мирзиёев отметил, в частности, что тюркские народы связывают духовные ценности, узы сотрудничества и схожесть языков, а проблемы и разногласия в политической повестке отсутствуют.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Павел Лисицын
Узбекистан подал заявку на вступление в Тюркский совет

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства. Главная ее цель — развитие всестороннего сотрудничества между ними.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, организация, тюркские народы, Тюркский совет



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