Володин: динамика отношений РФ и Узбекистана задана президентами

Председатель Госдумы РФ находится с официальным визитом Узбекистан. Вячеслав Володин отметил, что позитивные изменения в сотрудничестве двух стран "заложены" Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Государственная дума РФ и законодательная палата Олий Мажлиса договорились о сотрудничестве в различных областях, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба ГД РФ Встреча Председателя ГД Вячеслава Володина со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым

Российские и узбекистанские парламентарии намерены проводить консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также взаимодействовать и оказывать поддержку друг другу в рамках международных организаций и конференций.

Пресс-служба ГД РФ Встреча Председателя ГД Вячеслава Володина со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым

Также для повышения эффективности совместной деятельности стороны могут создать "постоянно действующий механизм сотрудничества".

"Это первый шаг, это рамочное соглашение, которое позволяет нам в будущем выйти на решение более конкретных форматов. Необходимо с чего-то начинать, это начало сегодня реализовано, потому что это соглашение позволяет нам решать задачи в самых разных форматах", - сказал Володин.

Также он заявил, что перерыв в межпарламентских отношениях России и Узбекистана закончился, но отношениям необходимо придать динамику.

Председатель Госдумы считает, что положительная динамика отношений между странами задана президентами. За прошедшие два года состоялось 11 встреч, принято много решений и как законодателям важно не отставать и сделать все для того, чтобы решения, принятые на уровне президентов, реализовывались.