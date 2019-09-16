Володин: динамика отношений РФ и Узбекистана задана президентами

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Государственная дума РФ и законодательная палата Олий Мажлиса договорились о сотрудничестве в различных областях, сообщает РИА Новости.
Российские и узбекистанские парламентарии намерены проводить консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также взаимодействовать и оказывать поддержку друг другу в рамках международных организаций и конференций.
Также для повышения эффективности совместной деятельности стороны могут создать "постоянно действующий механизм сотрудничества".
"Это первый шаг, это рамочное соглашение, которое позволяет нам в будущем выйти на решение более конкретных форматов. Необходимо с чего-то начинать, это начало сегодня реализовано, потому что это соглашение позволяет нам решать задачи в самых разных форматах", - сказал Володин.
Председатель Госдумы считает, что положительная динамика отношений между странами задана президентами. За прошедшие два года состоялось 11 встреч, принято много решений и как законодателям важно не отставать и сделать все для того, чтобы решения, принятые на уровне президентов, реализовывались.