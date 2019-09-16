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Председатель ГД РФ Вячеслав Володин

Володин: динамика отношений РФ и Узбекистана задана президентами

Пресс-служба ГД РФ
Политика
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Председатель Госдумы РФ находится с официальным визитом Узбекистан. Вячеслав Володин отметил, что позитивные изменения в сотрудничестве двух стран "заложены" Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Государственная дума РФ и законодательная палата Олий Мажлиса договорились о сотрудничестве в различных областях, сообщает РИА Новости.

Встреча Председателя ГД Вячеслава Володина со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым
Пресс-служба ГД РФ
Встреча Председателя ГД Вячеслава Володина со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым

Российские и узбекистанские парламентарии намерены проводить консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также взаимодействовать и оказывать поддержку друг другу в рамках международных организаций и конференций.

Встреча Председателя ГД Вячеслава Володина со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым
Пресс-служба ГД РФ
Встреча Председателя ГД Вячеслава Володина со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым

Также для повышения эффективности совместной деятельности стороны могут создать "постоянно действующий механизм сотрудничества".

"Это первый шаг, это рамочное соглашение, которое позволяет нам в будущем выйти на решение более конкретных форматов. Необходимо с чего-то начинать, это начало сегодня реализовано, потому что это соглашение позволяет нам решать задачи в самых разных форматах", - сказал Володин.

Пленарное заседание Госдумы РФ
© Sputnik / Владимир Федоренко
Председатель Госдумы РФ встретится с Шавкатом Мирзиёевым
Также он заявил, что перерыв в межпарламентских отношениях России и Узбекистана закончился, но отношениям необходимо придать динамику.

Председатель Госдумы считает, что положительная динамика отношений между странами задана президентами. За прошедшие два года состоялось 11 встреч, принято много решений и как законодателям важно не отставать и сделать все для того, чтобы решения, принятые на уровне президентов, реализовывались.

Визит Председателя ГД РФ Вячеслава Володина в Узбекистан
Пресс-служба ГД РФ
Визит Председателя ГД РФ Вячеслава Володина в Узбекистан
Теги:
Государственная дума РФ, Госдума РФ, Госдума, Дума, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



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