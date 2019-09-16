На высоком уровне: Мирзиёев принял председателя Госдумы РФ

Говорили о дальнейшем развитии политического диалога, расширении практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял находящуюся в стране с официальным визитом делегацию Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с ее председателем Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба руководителя государства.

Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития политического диалога, расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Особое внимание уделено важности продолжения интенсивных межпарламентских контактов и обменов, в том числе эффективно используя действующие механизмы сотрудничества между обеими палатами парламентов наших стран.

В качестве приоритетных направлений обозначены тесное партнерство по разным аспектам законотворческой деятельности, поддержка межрегиональных связей и перспективных проектов кооперации, содействие реализации принятых двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

Председатель Госдумы подтвердил приверженность углублению межпарламентских связей в целях всемерного укрепления узбекско-российского полномасштабного сотрудничества.

В заключение высокий гость пожелал успешного проведения предстоящих в этом году выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местные органы представительной власти.