Совбезы Узбекистана и Таджикистана будут вместе бороться с терроризмом

Секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и его коллега из Таджикистана Махмадали Ватанзода провели двусторонние консультации между ведомствами.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Советы безопасности Узбекистана и Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает РИА Новости.

Секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и его коллега из Таджикистана Махмадали Ватанзода провели двусторонние консультации между ведомствами в Ташкенте и подписали меморандум о сотрудничестве между аппаратом Совета безопасности при президенте Узбекистана и аппаратом Совета безопасности Таджикистана.

Был подписан и документ, предусматривающий конкретные меры по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере безопасности.

Стороны рассмотрели вопросы совершенствования механизмов сотрудничества в области совместного противодействия экстремистской и террористической деятельности, а также безопасности на границах.