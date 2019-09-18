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Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана

Совбезы Узбекистана и Таджикистана будут вместе бороться с терроризмом

© Министерство обороны Узбекистана.
Политика
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Секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и его коллега из Таджикистана Махмадали Ватанзода провели двусторонние консультации между ведомствами.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Советы безопасности Узбекистана и Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщает РИА Новости.

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Секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов и его коллега из Таджикистана Махмадали Ватанзода провели двусторонние консультации между ведомствами в Ташкенте и подписали меморандум о сотрудничестве между аппаратом Совета безопасности при президенте Узбекистана и аппаратом Совета безопасности Таджикистана.

Был подписан и документ, предусматривающий конкретные меры по дальнейшему углублению и расширению сотрудничества в сфере безопасности.

Стороны рассмотрели вопросы совершенствования механизмов сотрудничества в области совместного противодействия экстремистской и террористической деятельности, а также безопасности на границах.

Теги:
Борьба с терроризмом, Террористы, религиозный экстремизм, борьба с экстремизмом, экстремизм, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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