Узбекистан и Иордания впервые провели межмидовские политконсультации

Стороны выразили заинтересованность в том, чтобы придать сотрудничеству между двумя странами долгосрочный характер.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Представители Министерств иностранных дел Узбекистана и Иордании в Аммане провели первые политические консультации. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

По данным министерства, делегацию Узбекистана возглавил замминистра иностранных дел республики Дилшод Ахатов, со стороны Иордании консультации проводила генеральный секретарь Министерства иностранных дел и репатриантов Сажа аль-Мажали.

Участники встречи подтвердили важную роль политических контактов на всех уровнях для развития сотрудничества между странами, придания отношениям долгосрочного и всеобъемлющего характера.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, обменялись мнениями по аспектам взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, добавили в МИД.

Отдельно были рассмотрены предложения по установлению практического взаимодействия между торгово-промышленными палатами двух стран и созданию делового совета.