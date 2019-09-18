Узбекистан и Иордания впервые провели межмидовские политконсультации

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Представители Министерств иностранных дел Узбекистана и Иордании в Аммане провели первые политические консультации. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.
Участники встречи подтвердили важную роль политических контактов на всех уровнях для развития сотрудничества между странами, придания отношениям долгосрочного и всеобъемлющего характера.
Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, обменялись мнениями по аспектам взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, добавили в МИД.
Отдельно были рассмотрены предложения по установлению практического взаимодействия между торгово-промышленными палатами двух стран и созданию делового совета.