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Флаг королевства Иордан

Узбекистан и Иордания впервые провели межмидовские политконсультации

© AFP 2018 / AHMAD GHARABLI
Политика
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Стороны выразили заинтересованность в том, чтобы придать сотрудничеству между двумя странами долгосрочный характер.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Представители Министерств иностранных дел Узбекистана и Иордании в Аммане провели первые политические консультации. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Здание МИД Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
МИД Узбекистана заинтересован в укреплении отношений с Иорданией
По данным министерства, делегацию Узбекистана возглавил замминистра иностранных дел республики Дилшод Ахатов, со стороны Иордании консультации проводила генеральный секретарь Министерства иностранных дел и репатриантов Сажа аль-Мажали.

Участники встречи подтвердили важную роль политических контактов на всех уровнях для развития сотрудничества между странами, придания отношениям долгосрочного и всеобъемлющего характера.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, обменялись мнениями по аспектам взаимодействия в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, добавили в МИД.

Отдельно были рассмотрены предложения по установлению практического взаимодействия между торгово-промышленными палатами двух стран и созданию делового совета.

Теги:
политические консультации, политика, МИД Узбекистана, Иордания, Узбекистан



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