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Бахром Ашрафханов

Бывший посол Узбекистана в РФ возглавил Пенсионный фонд

Sputnik
Политика
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Бахром Ашрафханов возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в РФ с февраля 2016 года, а затем получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз".

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Бахром Ашрафханов назначен исполняющим директором внебюджетного Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Пустая инвалидная коляска
© Sputnik / Максим Богодвид
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Одна из основных задач фонда - организация пенсионного обеспечения граждан. Он в том числе назначает пенсий, социальные пособия, компенсации и другие выплаты гражданам. Пенсионный фонд также ответственен за обеспечение перерасчета выплат в установленном законодательством порядке.

Бахром Ашрафханов возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в РФ с февраля 2016 года, а затем получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз". В 2019-м он стал заместителем министра финансов по социальным вопросам.

Теги:
Бахром Ашрафханов, пенсионный возраст, Пенсионный фонд, пенсионный фонд, пенсионер, пенсия



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