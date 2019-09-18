Бывший посол Узбекистана в РФ возглавил Пенсионный фонд

Бахром Ашрафханов возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в РФ с февраля 2016 года, а затем получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз".

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Бахром Ашрафханов назначен исполняющим директором внебюджетного Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Одна из основных задач фонда - организация пенсионного обеспечения граждан. Он в том числе назначает пенсий, социальные пособия, компенсации и другие выплаты гражданам. Пенсионный фонд также ответственен за обеспечение перерасчета выплат в установленном законодательством порядке.

Бахром Ашрафханов возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана в РФ с февраля 2016 года, а затем получил назначение на должность председателя правления компании "Узбекнефтегаз". В 2019-м он стал заместителем министра финансов по социальным вопросам.