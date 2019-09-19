Камилов принял спецдокладчика ООН по вопросам судей и адвокатов

В ходе беседы они обсудили приоритетные направления взаимодействия Узбекистана с ООН и её структурами и отметили развитие конструктивного сотрудничества соответствующих министерств и ведомств Узбекистана с Советом по правам человека.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию ООН во главе со специальным докладчиком по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяном, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе беседы они обсудили приоритетные направления взаимодействия Узбекистана с ООН и её структурами. Стороны отметили развитие конструктивного сотрудничества соответствующих министерств и ведомств Узбекистана с Советом по правам человека и Управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

Сейчас в Узбекистане создана устойчивая политическая система, отвечающая критериям демократии, в обществе утверждается уважение к принципам верховенства закона и правам человека.

Также исполняются международные обязательства по защите прав человека. Стороны подтвердили готовность к продолжению диалога в контексте выдвижения кандидатуры Узбекистана в члены Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы.