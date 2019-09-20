Министры энергетики стран ЦАРЭС встретились в Ташкенте

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. В Ташкенте 20-21 сентября проходит первый диалог министров энергетики стран-участниц ЦАРЭС и "Центральноазиатский энергетический инвестиционный форум-2019", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе мероприятия планируется подписание декларации, согласно которой страны-участницы ЦАРЭС обязались выработать общую энергетическую стратегию и сотрудничать в достижении целей.

Диалог организован правительством Узбекистана совместно с Азиатским банком развития под эгидой ЦАРЭС и партнеров из 11 стран.

После приветственных слов прозвучала вводная презентация "Преодоление инвестиционных барьеров в Центральной Азии: Привлечение бизнеса на энергетические рынки в переходный период".

Также с программными речами выступили Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов и директор Департамента энергетики Центральной и Западной Азии АБР Ашок Бхаргава.

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году.

Программа развития регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (ЦАРЭС) была запущена в 1997 году по инициативе АБР. На сегодняшний день в ЦАРЭС участвуют 11 стран — Узбекистан, КНР, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Афганистан (с 2005 года), Пакистан, Туркменистан (с 2010-го) и Грузия (с 2016-го), а также международные организации-доноры: АБР, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Программа развития ООН (ПРООН), Исламский банк развития (ИБР).