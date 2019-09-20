Камилов возглавит делегацию Узбекистана на сессии ООН

Делегация примет участие в мероприятиях, посвященных защите свободы вероисповедания, а также саммите ООН по климатическим действиям.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов возглавит делегацию Узбекистана на 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает МИД республики.

Мероприятие состоится в Нью-Йорке с 21 по 29 сентября.

Делегация примет участие в мероприятиях, посвященных защите свободы вероисповедания, а также саммите ООН по климатическим действиям. Камилов будет участвовать в министерских встречах в формате "Центральная Азия - США" и в совещаниях по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Запланированы также встречи с руководителями зарубежных делегаций.

"Программой визита также предусмотрено проведение в Вашингтоне переговоров с официальными лицами США для обсуждения вопросов узбекско-американской повестки дня", - добавили в МИД.