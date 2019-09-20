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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов возглавит делегацию Узбекистана на сессии ООН

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Делегация примет участие в мероприятиях, посвященных защите свободы вероисповедания, а также саммите ООН по климатическим действиям.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов возглавит делегацию Узбекистана на 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает МИД республики.

Мероприятие состоится в Нью-Йорке с 21 по 29 сентября.

© МИД Узбекистана
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Делегация примет участие в мероприятиях, посвященных защите свободы вероисповедания, а также саммите ООН по климатическим действиям. Камилов будет участвовать в министерских встречах в формате "Центральная Азия - США" и в совещаниях по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Запланированы также встречи с руководителями зарубежных делегаций.

"Программой визита также предусмотрено проведение в Вашингтоне переговоров с официальными лицами США для обсуждения вопросов узбекско-американской повестки дня", - добавили в МИД.

Теги:
Генеральная ассамблея ООН, ООН, ООН, США, Абдулазиз Камилов



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