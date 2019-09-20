Узбекистан удвоит число солнечных электростанций - документ подписан

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. В Ташкенте состоялся первый диалог министров энергетики стран - участниц Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).
Встреча была организована правительством Узбекистана и Азиатским банком развития, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В рамках дискуссии министры энергетики стран - участниц подписали декларацию, где регламентируются обязательства государств выработать общую энергетическую стратегию на 2030 год и сотрудничать для достижении цели ООН в области устойчивого развития, в которой говорится о "доступной и чистой энергии".
Так, к 2030 году странам необходимо создать надежные, стабильные, устойчивые и реформированные энергетические рынки в регионе.
"Сегодня правительства стран Центральной Азии демонстрируют огромные амбиции. Узбекистан привержен к устойчивой в финансовом и экологическом отношении энергетической отрасли. Мы рассчитываем на сотрудничество с другими государствами региона ЦАРЭС и международными источниками капитала для достижения наших целей", - отметил министр энергетики Республики Узбекистан Алишер Султанов.
Страны обязались:
- удвоить выработку электроэнергии от солнечной и ветровой энергии к 2023 году;
- реализовывать реформы для создания благоприятной для инвесторов нормативно-правовой базы, которая будет стимулировать инвестиции частного сектора;
- создать в рамках ЦАРЭС региональные механизмы финансирования;
- расширять права и возможности женщин, которые недостаточно представлены в энергетическом секторе региона ЦАРЭС.
Программа ЦАРЭС создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году и представляет собой партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения развития через сотрудничество, ведущее к ускоренному экономическому росту и общему процветанию. В число стран - членов входят Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия.