17:03 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Министры энергетики государств - членов ЦАРЭС 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте совместную Декларацию

Узбекистан удвоит число солнечных электростанций - документ подписан

Министерство энергетики Республики Узбекистан
Политика
Получить короткую ссылку
102 0 0

Министры энергетики государств - членов ЦАРЭС подписали в Ташкенте совместную Декларацию, которая предусматривает выработку и реализацию общей энергетической стратегии ЦАРЭС-2030. Документ подписан в преддверии саммита ООН по целям в области устойчивого развития.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. В Ташкенте состоялся первый диалог министров энергетики стран - участниц Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Мужчина застегивает портфель
Sputnik / Владимир Федоренко
Министры энергетики стран ЦАРЭС встретятся в Ташкенте в сентябре

Встреча была организована правительством Узбекистана и Азиатским банком развития, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В рамках дискуссии министры энергетики стран - участниц подписали декларацию, где регламентируются обязательства государств выработать общую энергетическую стратегию на 2030 год и сотрудничать для достижении цели ООН в области устойчивого развития, в которой говорится о "доступной и чистой энергии".

Министры энергетики государств-членов ЦАРЭС 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте совместную Декларацию
Министерство энергетики Республики Узбекистан
Министры энергетики государств-членов ЦАРЭС 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте совместную Декларацию

Так, к 2030 году странам необходимо создать надежные, стабильные, устойчивые и реформированные энергетические рынки в регионе.

"Сегодня правительства стран Центральной Азии демонстрируют огромные амбиции. Узбекистан привержен к устойчивой в финансовом и экологическом отношении энергетической отрасли. Мы рассчитываем на сотрудничество с другими государствами региона ЦАРЭС и международными источниками капитала для достижения наших целей", - отметил министр энергетики Республики Узбекистан Алишер Султанов.

Министры энергетики государств-членов ЦАРЭС 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте совместную Декларацию
Министерство энергетики Республики Узбекистан
Министры энергетики государств-членов ЦАРЭС 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте совместную Декларацию

Страны обязались:

- удвоить выработку электроэнергии от солнечной и ветровой энергии к 2023 году;

- реализовывать реформы для создания благоприятной для инвесторов нормативно-правовой базы, которая будет стимулировать  инвестиции частного сектора;

Ветеран энергетики Карыпбек Алымкулов
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Энергетик об обратной стороне использования солнечных батарей

- создать в рамках ЦАРЭС региональные механизмы финансирования;

- расширять права и возможности женщин, которые недостаточно представлены в энергетическом секторе региона ЦАРЭС.

Программа ЦАРЭС создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году и представляет собой партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения развития через сотрудничество, ведущее к ускоренному экономическому росту и общему процветанию. В число стран - членов входят Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия.

Теги:
Узбекистан, подписание документов, декларация, ЦАРЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый мототур по трассам Европы
7500 км в пути, или Как прошел первый узбекский мототур по Европе
Центр-2019: запуск Искандера-М прошел успешно
Запуск ракеты "Искандер-М" на полигоне в Казахстане – впечатляющее видео
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054