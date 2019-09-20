Узбекистан удвоит число солнечных электростанций - документ подписан

Министры энергетики государств - членов ЦАРЭС подписали в Ташкенте совместную Декларацию, которая предусматривает выработку и реализацию общей энергетической стратегии ЦАРЭС-2030. Документ подписан в преддверии саммита ООН по целям в области устойчивого развития.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. В Ташкенте состоялся первый диалог министров энергетики стран - участниц Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Встреча была организована правительством Узбекистана и Азиатским банком развития, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В рамках дискуссии министры энергетики стран - участниц подписали декларацию, где регламентируются обязательства государств выработать общую энергетическую стратегию на 2030 год и сотрудничать для достижении цели ООН в области устойчивого развития, в которой говорится о "доступной и чистой энергии".

Министерство энергетики Республики Узбекистан Министры энергетики государств-членов ЦАРЭС 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте совместную Декларацию

Так, к 2030 году странам необходимо создать надежные, стабильные, устойчивые и реформированные энергетические рынки в регионе.

"Сегодня правительства стран Центральной Азии демонстрируют огромные амбиции. Узбекистан привержен к устойчивой в финансовом и экологическом отношении энергетической отрасли. Мы рассчитываем на сотрудничество с другими государствами региона ЦАРЭС и международными источниками капитала для достижения наших целей", - отметил министр энергетики Республики Узбекистан Алишер Султанов.

Министерство энергетики Республики Узбекистан Министры энергетики государств-членов ЦАРЭС 20 сентября 2019 года подписали в Ташкенте совместную Декларацию

Страны обязались:

- удвоить выработку электроэнергии от солнечной и ветровой энергии к 2023 году;

- реализовывать реформы для создания благоприятной для инвесторов нормативно-правовой базы, которая будет стимулировать инвестиции частного сектора;

- создать в рамках ЦАРЭС региональные механизмы финансирования;

- расширять права и возможности женщин, которые недостаточно представлены в энергетическом секторе региона ЦАРЭС.

Программа ЦАРЭС создана по инициативе Азиатского банка развития в 2001 году и представляет собой партнерство 11 стран и партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения развития через сотрудничество, ведущее к ускоренному экономическому росту и общему процветанию. В число стран - членов входят Азербайджан, Афганистан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, КНР, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия.