Депутаты Олий Мажлиса намерены отменить два закона

Согласно проекту "О платежах и платежных системах" будет отменен закон "Об электронных платежах", а также одна из статей положения по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели проект "О платежах и платежных системах", сообщает пресс-служба Центробанка.

Данная инициатива разработана для исполнения постановления президента Узбекистана "О мерах по развитию национальной платежной системы". Согласно документу, в республике внедряется ряд норм к требованиям платежных систем и их составляющим.

За ними установят порядок надзора, а операторы платежных систем и платежных организаций обязаны будут соответствовать требованиям по безопасности и защите информации.

Согласно проекту "О платежах и платежных системах" будет отменен закон "Об электронных платежах", а также одна из статей положения по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

По итогам обсуждений законопроект был принят депутатами.