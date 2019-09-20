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Депутаты Олий Мажлиса намерены отменить два закона

Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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Согласно проекту "О платежах и платежных системах" будет отменен закон "Об электронных платежах", а также одна из статей положения по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса рассмотрели проект "О платежах и платежных системах", сообщает пресс-служба Центробанка.

Данная инициатива разработана для исполнения постановления президента Узбекистана "О мерах по развитию национальной платежной системы". Согласно документу, в республике внедряется ряд норм к требованиям платежных систем и их составляющим.

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© Foto : GlobUz
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За ними установят порядок надзора, а операторы платежных систем и платежных организаций обязаны будут соответствовать требованиям по безопасности и защите информации.

Согласно проекту "О платежах и платежных системах" будет отменен закон "Об электронных платежах", а также одна из статей положения по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

По итогам обсуждений законопроект был принят депутатами.

Теги:
законодательство, проект закона, Законопроект, новый закон, закон



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