18:50 20 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.51
  • EUR10421.13
  • USD9411.30
Поиск
Выборы в Узбекистане

ЦИК объявила старт предвыборной кампании в нижнюю палату парламента

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Политика
Получить короткую ссылку
26 0 0

По данным избирательной комиссии, в голосовании смогут принять участие более 20 миллионов людей, имеющих право голоса, более 2 миллионов примут участие в голосовании впервые.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана пройдут 22 декабря, избирательная кампания стартует 20 сентября, об этом, как передает печатный орган Кабмина, сообщил журналистам председатель ЦИК страны Мирза-Улугбек Абдусаломов.

"В соответствии со статьей 117 Конституции Узбекистана всенародные выборы в Олий Мажлис республики состоятся в первое воскресенье третьей декады декабря текущего года - эта дата приходится на 22 декабря", - сказал Абдусаломов.

 

ЦИК объявила старт предвыборной кампании в нижнюю палату парламента
ЦИК объявила старт предвыборной кампании в нижнюю палату парламента

Впервые на выборах, по словам Абдусаломова, пять партий имеют право выдвигать своих кандидатов. Согласно избирательному законодательству Узбекистана, кандидатов в депутаты выдвигают только политические партии.

Здание ООН
Sputnik/ РИА Новости
ООН поможет Узбекистану в подготовке к выборам в парламент

По данным ЦИК, в голосовании смогут принять участие более 20 миллионов избирателей, более 2 миллионов человек примут участие в голосовании впервые. В Узбекистане сегодня проживает около 33,5 миллиона жителей.

Напомним, в Узбекистане с 2005 года действует двухпалатный парламент. В Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в декабре 2014-го от четырех политических партий и Экологического движения Узбекистана (ЭДУ) сроком на пять лет.

Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) имеет 52 места, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - 36, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - 27 и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") – 20. Депутатам от ЭДУ автоматически предоставлялось 15 мест.

В декабре 2017-го президент страны Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой не выделять постоянную квоту в парламенте для ЭДУ и создать на его основе новую партию, усилив политическую конкуренцию в стране. Новая Экологическая партия Узбекистана была создана в начале этого года.

Теги:
Узбекистан, выборы, ЦИК Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый мототур по трассам Европы
7500 км в пути, или Как прошел первый узбекский мототур по Европе
Центр-2019: запуск Искандера-М прошел успешно
Запуск ракеты "Искандер-М" на полигоне в Казахстане – впечатляющее видео
Льготная ипотека для молодежи
Ипотека для молодежи — ставки, сроки и льготы

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054