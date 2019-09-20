ЦИК объявила старт предвыборной кампании в нижнюю палату парламента

По данным избирательной комиссии, в голосовании смогут принять участие более 20 миллионов людей, имеющих право голоса, более 2 миллионов примут участие в голосовании впервые.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана пройдут 22 декабря, избирательная кампания стартует 20 сентября, об этом, как передает печатный орган Кабмина, сообщил журналистам председатель ЦИК страны Мирза-Улугбек Абдусаломов.

"В соответствии со статьей 117 Конституции Узбекистана всенародные выборы в Олий Мажлис республики состоятся в первое воскресенье третьей декады декабря текущего года - эта дата приходится на 22 декабря", - сказал Абдусаломов.

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Впервые на выборах, по словам Абдусаломова, пять партий имеют право выдвигать своих кандидатов. Согласно избирательному законодательству Узбекистана, кандидатов в депутаты выдвигают только политические партии.

По данным ЦИК, в голосовании смогут принять участие более 20 миллионов избирателей, более 2 миллионов человек примут участие в голосовании впервые. В Узбекистане сегодня проживает около 33,5 миллиона жителей.

Напомним, в Узбекистане с 2005 года действует двухпалатный парламент. В Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в декабре 2014-го от четырех политических партий и Экологического движения Узбекистана (ЭДУ) сроком на пять лет.

Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) имеет 52 места, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") - 36, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - 27 и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") – 20. Депутатам от ЭДУ автоматически предоставлялось 15 мест.

В декабре 2017-го президент страны Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой не выделять постоянную квоту в парламенте для ЭДУ и создать на его основе новую партию, усилив политическую конкуренцию в стране. Новая Экологическая партия Узбекистана была создана в начале этого года.