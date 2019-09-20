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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Названы сроки первого визита Мирзиёева в Японию

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Глава республики в пятницу принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов ряда стран, в том числе Японии.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершит свой первый визит в Японию в декабре, сообщили в пресс-службе главы республики.

Сегодня лидер государства принял верительные грамоты вновь назначенных в Узбекистан послов ряда стран, в том числе Японии Ёшинори Фуджиямы.

"Выражена уверенность, что предстоящие в Японии в декабре этого года встречи и переговоры на высшем уровне позволят поднять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество на качественно новый уровень развития", — говорится в сообщении по итогам встречи с новым главой японской дипломатической миссии. Это будет первый визит Шавката Мирзиёева в Японию.

В ходе церемонии он отметил, что Узбекистан придает важное значение дальнейшему укреплению и углублению стратегического партнерства с Японией.

"Подчеркнута растущая динамика кооперации с японскими компаниями и банками в различных сферах, включая энергетику, геологоразведку, автомобильную промышленность, транспорт, телекоммуникации, инфраструктурное развитие, науку, образование, туризм", — добавили в пресс-службе.

Узбекистан и Япония развивают отношения во многих сферах: в первую очередь это различные программы образования, культурные мероприятия. Также японские высокотехнологичные компании являются лидерами по поставкам оборудования для ТЭС Узбекистана.

Теги:
официальный визит, внешняя политика, политика, Япония, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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