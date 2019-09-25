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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

На встрече СВДМА в Узбекистане обсудят радикальные настроения молодежи

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Абдулазиз Камилов призвал объединить усилия по разработке и принятию международной конвенции ООН о правах молодежи, целью которой является формирование благоприятных условий для гармоничного развития и самореализации молодых людей.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Проблемы радикализации молодежи обсудят участники Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Ташкенте в 2020 году, сообщает МИД Узбекистана.

Делегация Узбекистана приняла участие во встрече министров государств-членов СВМДА в Нью-Йорке. 

"Министр выразил поддержку плану мероприятий СВМДА на 2020 год, который в том числе предусматривает проведение по узбекской инициативе международных конференций по вопросам противодействия радикализации молодежи", - говорится в сообщении.

Абдулазиз Камилов призвал объединить усилия по разработке и принятию международной конвенции ООН о правах молодежи, целью которой является формирование благоприятных условий для гармоничного развития и самореализации молодых людей.

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По его мнению, будущее, безопасность, устойчивое развитие и благополучие ЦА напрямую зависят от того, каким вырастит молодое поколение.

За последние годы СВМДА превратилось в полноценную международную площадку для диалога в целях создания общего и неделимого пространства безопасности в Азии. В ходе заседания его участники обсудили широкий круг вопросов региональной и международной безопасности, обеспечения устойчивого экономического развития, культурно-гуманитарной кооперации, а также ситуацию в Афганистане, добавили в узбекистанском МИД.

Теги:
молодежь, Абдулазиз Камилов, Генассамблея ООН, ООН, ООН



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