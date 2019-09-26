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Бывший президент Франции Жак Ширак

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

© AFP 2018 / PATRICK KOVARIK
Политика
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Ширак возглавлял Францию с 1995 по 2007 годы, затем на посту главы государства его сменил Николя Саркози.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Скончался бывший президент Франции Жак Ширак, сообщает France Press со ссылкой на семью. Политику было 86 лет.

"<...> Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно", — приводит агентство слова его зятя Фредерика Сала-Бару.

Жак Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже. Возглавлял Францию с 1995 по 2007 годы. Также дважды становился премьер-министром республики и три раза избирался мэром Парижа.

В 2007 году Ширака на посту президента сменил Николя Саркози.

Политик написал нескольких книг, в частности "Франция: время выбора" (1978), "Проблеск надежды" (1978), "Новая Франция" (1994), "Франция для всех" (1995), мемуары "Президентские годы" (2011) и другие.

Теги:
смерть, Президент, политика, Франция



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