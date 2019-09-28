В Афганистане стартовали президентские выборы

Выборы главы государства проходят на фоне напряженной обстановки после прерванных переговоров между "Талибаном"* и США о мире в стране и на фоне угроз талибов сорвать выборы.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Афганистане начались президентские выборы, участие в них принимают 15 кандидатов.

Среди претендентов на пост — действующий глава государства Ашраф Гани и его конкурент на выборах 2014 года, а ныне глава исполнительной власти Абдулла Абдулла. Изначально кандидатов было 18, но позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.

По данным РИА Новости, Ашраф Гани и Абдулла Абдулла уже проголосовали — один в столичной школе "Амани", другой в школе "Надриа".

"Сегодня счастливый день, так как люди снова идут на избирательные участки для того, чтобы проголосовать на президентских выборах", — заявил президент и поблагодарил всех международных партнеров, которые помогли стране в этом процессе.

Абдулла в свою очередь призвал всех государственных лиц не вмешиваться в процесс и позволить людям проголосовать.

Для победы на выборах кандидату нужно набрать более 50% голосов. Предварительные результаты будут объявлены 19 октября, а окончательные — 7 ноября, после рассмотрения жалоб кандидатов.

Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, состоится второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.

Последние выборы в Афганистане состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал действующий президент Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который смог победить, но не с абсолютным большинством, в первом раунде, но проиграл во втором.

* "Талибан" — запрещенная в России террористическая организация.