В Афганистане стартовали президентские выборы

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Афганистане начались президентские выборы, участие в них принимают 15 кандидатов.
По данным РИА Новости, Ашраф Гани и Абдулла Абдулла уже проголосовали — один в столичной школе "Амани", другой в школе "Надриа".
"Сегодня счастливый день, так как люди снова идут на избирательные участки для того, чтобы проголосовать на президентских выборах", — заявил президент и поблагодарил всех международных партнеров, которые помогли стране в этом процессе.
Абдулла в свою очередь призвал всех государственных лиц не вмешиваться в процесс и позволить людям проголосовать.
Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, состоится второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.
Последние выборы в Афганистане состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал действующий президент Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который смог победить, но не с абсолютным большинством, в первом раунде, но проиграл во втором.
* "Талибан" — запрещенная в России террористическая организация.