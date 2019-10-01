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В Узбекистан с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко

Танзила Нарбаева встретила Валентину Матвиенко в аэропорту Ташкента

© СЕНАТ ОЛИЙ МАЖЛИСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Политика
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В рамках визита предусмотрено заседание узбекско-российского и российско-узбекского деловых советов и подписание меморандума о сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В Узбекистан с официальным визитом прибыла председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, сообщает пресс-служба Сената.

© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Танзила Нарбаева встретила Валентину Матвиенко в аэропорту Ташкента

В аэропорту "Ташкент" Матвиенко встретили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, первый заместитель министра иностранных дел Илхомжон Неъматов, посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие официальные лица.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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В рамках визита предусмотрено заседание узбекско-российского и российско-узбекского деловых советов и подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Напомним, что о визите Матвиенко стало известно в начале сентября на встрече председателя Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.




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