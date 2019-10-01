Танзила Нарбаева встретила Валентину Матвиенко в аэропорту Ташкента
В аэропорту "Ташкент" Матвиенко встретили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, первый заместитель министра иностранных дел Илхомжон Неъматов, посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев и другие официальные лица.
В рамках визита предусмотрено заседание узбекско-российского и российско-узбекского деловых советов и подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Напомним, что о визите Матвиенко стало известно в начале сентября на встрече председателя Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Самолет, на котором гостья должна была лететь из Самарканда в Ташкент, по неопределенной причине находился в Стамбуле к моменту запланированного вылета. Начальник смены аэропорта предложил ей поехать в столицу на такси.