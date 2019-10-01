Стало известно, когда Мирзиёев посетит Россию

Об этом рассказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на четвертом заседание российско-узбекского Делового совета.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев отправится с визитом в Россию в феврале 2020 года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев на четвертом заседание российско-узбекского Делового совета.

Мероприятие проходит в рамках визита в Узбекистан председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Уверен, что предстоящий в начале следующего года визит в Россию Шавката Мирзиеева станет ещё одним шагом в укреплении наших связей", - сказал Сафаев на открытии заседания.

Первый вице-спикер отметил, что отношения с Россией являются первоочередной внешнеполитической задачей Узбекистана.

В рамках визита Матвиенко предусмотрено подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе и Аналитическим правовым управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.