Кутепов: прислушиваться нужно не только к аксакалам, но и к молодежи

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов призвал власти Узбекистана уделять большее внимание молодежи, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Кутепов принял участие в четвертом заседании российско-узбекского Делового совета. Он прибыл в Ташкент в составе российской делегации. Мероприятие проходит в рамках визита в Узбекистан председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Член Совета Федерации выразил готовность российской стороны сотрудничать с Узбекистаном в сферах образования, туризма и здравоохранения. Присутствующие остановились и на одной из главных тем - цифровизация экономики. Для развития данной сферы в первую очередь необходимы квалифицированные кадры. Молодые и амбициозные люди должны не просто присутствовать в экономике и политике, а активно принимать в них участие и быть неотъемлемой частью этих сфер.

"Я бы призвал вас более активно сотрудничать не только с аксакалами, но и молодежью, которая все чаще имеет более нестандартный подход", - посоветовал Кутепов.

Вопрос образования имеет ключевое значения для развитие экономики в подготовке кадров. По словам Андрея Кутепова, все "большие совещания" станут попросту не нужны, если детей с малых лет воспитывать правильно.