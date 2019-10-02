Матвиенко: Мирзиёев поручил проработать присоединение Узбекистана к ЕАЭС

По словам спикера Совета Федерации, сейчас власти Узбекистана прорабатывают вопрос о присоединении к Евразийскому экономическому союзу.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, передает РИА Новости.

"Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу", - сказала Матвиенко.

Она выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.

По словам спикера, Россия будет рада иметь возможность сотрудничать с Узбекистаном в рамках евразийской семьи.

"Если это произойдёт, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации", — отметила Матвиенко.

На встрече рассказали, что после вступления Узбекистана в ЕАЭС, у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия с этой страной и будут устранены "определённые барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях".