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Матвиенко: Мирзиёев поручил проработать присоединение Узбекистана к ЕАЭС

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Политика
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По словам спикера Совета Федерации, сейчас власти Узбекистана прорабатывают вопрос о присоединении к Евразийскому экономическому союзу.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, передает РИА Новости.

"Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу", - сказала Матвиенко.

Она выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.

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Фото из личного архива Ивана Бабошкина
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По словам спикера, Россия будет рада иметь возможность сотрудничать с Узбекистаном в рамках евразийской семьи.

"Если это произойдёт, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации", — отметила Матвиенко.

На встрече рассказали, что после вступления Узбекистана в ЕАЭС, у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия с этой страной и будут устранены "определённые барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях".

Теги:
сотрудничество, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, ЕАЭС



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