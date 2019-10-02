15:59 02 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск

СФ и МПА могут стать наблюдателями на выборах в парламент Узбекистана

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
Получить короткую ссылку
51 0 0

Очередные парламентские выборы пройдут в Узбекистане 22 декабря, избирательная кампания стартовала 20 сентября.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Совет Федерации готов направить своих наблюдателей на предстоящие в декабре выборы парламента Узбекистана, сообщает РИА Новости. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

"В Узбекистане в декабре предстоят выборы в нижнюю палату парламента. Совет Федерации готов принять участие в мониторинговой миссии", - сказала она.

Выборы президента Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
Эксперты по защите прав человека готовы посетить выборы в Узбекистане
Матвиенко, которая также является председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств СНГ (МПА), сообщила, что своих наблюдателей на выборы готова прислать и МПА.

Очередные парламентские выборы пройдут в Узбекистане 22 декабря, избирательная кампания стартовала 20 сентября. Согласно избирательному законодательству Узбекистана, кандидатов в депутаты выдвигают только политические партии. Регистрация кандидатов заканчивается за тридцать пять дней до выборов.

Теги:
парламентские выборы, выборы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военная мощь и безграничные амбиции: масштабный парад в Пекине – фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Ваше искусство объединяет народы: Матвиенко о Русском драмтеатре в Ташкенте
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино - афиша

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054