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Письменный набор главы государства

Важное подписание: документы уже вступили в силу

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Сразу два важных документа приняты сегодня главой государства, об этом проинформировала пресс-служба министерства юстиции.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Приняты постановления президента об утверждении международных договоров. Об этом сообщает Министерство юстиции страны.

Постановления утверждают:

Соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Республики Беларусь о межрегиональном сотрудничестве (подписано 01.08.2019 г. в г. Минске);

Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (подписано 31.05.2019 г. в г. Ашхабаде).

Теги:
Узбекистан, Президент, Постановление



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