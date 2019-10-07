Узбекистан присоединился к двум международным соглашениям

Приняты постановления президента об утверждении сразу двух международных договоров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил два международных соглашения, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В частности постановлением принят документ о взаимодействии таможенных органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности со странами СНГ.

Он был подписан на заседании совета глав правительств стран СНГ 31 мая в Ашхабаде.

Государственный таможенный комитет Узбекистана определен как компетентный орган республики, ответственный за реализацию указанного международного договора. Соглашение позволяет таможенным службам стран СНГ обмениваться информацией о выявленных фактах контрафактных товаров, что позволит эффективно противодействовать перемещению такой продукции.

Соглашение позволит обеспечить высокий уровень защиты прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле на пространстве Содружества.

Узбекистан присоединился и к соглашению между правительствами РУз и Беларуси о межрегиональном сотрудничестве.