Мирзиёев прилетел в Ашхабад: кто встретил высокого гостя

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Впечатляющий дебют: сборная Узбекистана разгромила Йемен на своем поле В очередном отборочном матче ЧМ-2022 футбольная сборная Узбекистана принимала в Ташкенте команду Йемена. Первая игра при новом тренере оказалась более чем удачной для хозяев - 5:0. 301

Мирзиёев и Бердымухамедов встретились в Ашхабаде Узбекский лидер прибыл в столицу Туркменистана для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ. 19