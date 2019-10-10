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Мирзиёев прилетел в Ашхабад: кто встретил высокого гостя

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Основные мероприятия саммита стран Содружества Независимых Государств запланированы на 11 октября.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев прилетел в Ашхабад для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В аэропорту Мирзиёева встретил заместитель председателя Кабмина Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев.

© Пресс-служба президента Узбекистана
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в аэропорту Ашхабада

В саммите СНГ также примут участие президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.   

Основные мероприятия запланированы на 11 октября. Мирзиёев проведет встречи с главами нескольких государств.  

Теги:
СНГ, Ашхабад, Шавкат Мирзиёев



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