Мирзиёев прилетел в Ашхабад: кто встретил высокого гостя

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев прилетел в Ашхабад для участия в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В аэропорту Мирзиёева встретил заместитель председателя Кабмина Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев.
В саммите СНГ также примут участие президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Молдовы Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Основные мероприятия запланированы на 11 октября. Мирзиёев проведет встречи с главами нескольких государств.