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Мирзиёев и Рахмон встретились в Ашхабаде

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Стороны отметили высокий уровень узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. На заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в городе Ашхабаде, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Мирзиёеву передали приветствия и добрые пожелания от Рахмона

Стороны отметили высокий уровень узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Мирзиёев и Рахмон обсудили актуальные вопросы расширения двустороннего практического сотрудничества. Страны активно работают в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, в области культурно-гуманитарного обмена и других приоритетных направлениях.

Теги:
СНГ, СНГ, Таджикистан, Узбекистан, Эмомали Рахмон, Эмомали Рахмон, Рахмон, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



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