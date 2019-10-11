Мирзиёев и Рахмон встретились в Ашхабаде

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. На заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в городе Ашхабаде, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба главы государства.

Стороны отметили высокий уровень узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Мирзиёев и Рахмон обсудили актуальные вопросы расширения двустороннего практического сотрудничества. Страны активно работают в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта, в области культурно-гуманитарного обмена и других приоритетных направлениях.