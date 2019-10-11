Отмечается, что в документ включена статья о международном сотрудничестве республики в военно-технической сфере.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил новую редакцию закона "Об обороне", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Отмечается, что в документ включена статья о международном сотрудничестве республики в военно-технической сфере.

Документ направлен на укрепление взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами и создание собственного оборонно-промышленного комплекса. В новую редакцию закона включена статья "Международное сотрудничество в области обороны".

В перечень основных целей государственной политики Узбекистана в области обороны также включен пункт об укреплении международного и регионального сотрудничества, безопасности, стабильности и добрососедства в Центральной Азии. Новая редакция закона направлена на подпись президенту страны Шавкату Мирзиееву.