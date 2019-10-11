ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил новую редакцию закона "Об обороне", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Отмечается, что в документ включена статья о международном сотрудничестве республики в военно-технической сфере.
В перечень основных целей государственной политики Узбекистана в области обороны также включен пункт об укреплении международного и регионального сотрудничества, безопасности, стабильности и добрососедства в Центральной Азии. Новая редакция закона направлена на подпись президенту страны Шавкату Мирзиееву.