СМИ назвали сроки визита президента Молдовы в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетит Узбекистан с официальным визитом в 2020 году, сообщает Noi.md.
Президенты отметили необходимость активизации отношений между двумя странами на всех уровнях: предыдущий обмен визитами глав государств состоялся более 20 лет назад, а последнее заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в 2002 году.
Также стороны подчеркнули важность активизации контактов на уровне парламентов и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в торгово-экономической сфере.