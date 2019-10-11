СМИ назвали сроки визита президента Молдовы в Узбекистан

Главы республик Шавкат Мирзиёев и Игорь Додон провели встречу перед началом саммита стран Содружества Независимых Государств в Ашхабаде.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон посетит Узбекистан с официальным визитом в 2020 году, сообщает Noi.md.

По данным издания, соответствующая договоренность была достигнута во время его встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым перед началом саммита СНГ в Ашхабаде.

Президенты отметили необходимость активизации отношений между двумя странами на всех уровнях: предыдущий обмен визитами глав государств состоялся более 20 лет назад, а последнее заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в 2002 году.

Также стороны подчеркнули важность активизации контактов на уровне парламентов и подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в торгово-экономической сфере.