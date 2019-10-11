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Какие документы подписаны на саммите глав государств СНГ - список

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В списке документов значатся решения о председательстве в СНГ 2020 году, о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ и об исполнительном секретаре СНГ.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Главы государств СНГ по итогам саммита в Ашхабаде подписали семь совместных документов, сообщается на сайте Кремля.

© Пресс-служба президента Узбекистана
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Так, подписана Конвенция государств-участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. В списке документов также значатся решения о председательстве в СНГ 2020 году, о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ и об исполнительном секретаре СНГ.

Кроме того, приняты решения "О Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ", "Об Обращении глав государств-участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О Программе сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Во время заседания президенты решили продлить на три года полномочия исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева.

Напомним, что следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте 16 октября 2020 года, соответствующее решение было принято главами Содружества Независимых Государств по итогам заседания в узком составе.

Теги:
Совет глав правительств СНГ, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Ашхабад



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