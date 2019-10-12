Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева рассказали о свободе прессы

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В Самарканде состоялся международный круглый стол с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Зарубежных гостей встретили глава АИМК Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.
Участники обсудили широкий спектр актуальных вопросов, связанных с деятельностью СМИ и свободой слова в прессе.Facebook.
Комил Алламжонов отметил, что узбекской прессе, "подобно Риму, который был построен не за один день, ещё нужно время, чтобы стать реальной четвёртой властью".