Узбекистан и Гренада установили дипломатические отношения

Гренада — островное государство в Карибском море, занимает одноименный остров и часть островов Гренадины.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан и Гренада подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Церемония состоялась в посольстве Узбекистана в РФ. От имени правительств двух стран документ подписали чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов и чрезвычайный и полномочный посол Гренады в РФ Олег Фирер.

МИД Узбекистана Между Республикой Узбекистан и Гренадой установлены дипломатические отношения

Послы обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана и Гренады в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках международных организаций.

Гренада — островное государство в Карибском море, занимает одноименный остров и часть островов Гренадины. В 1974 году получило независимость в составе Британского Содружества.