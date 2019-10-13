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Узбекистан и Гренада установили дипломатические отношения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Гренада — островное государство в Карибском море, занимает одноименный остров и часть островов Гренадины.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан и Гренада подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

Церемония состоялась в посольстве Узбекистана в РФ. От имени правительств двух стран документ подписали чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов и чрезвычайный и полномочный посол Гренады в РФ Олег Фирер.

11 октября 2019 года в Посольстве Республики Узбекистан в Российской Федерации в г.Москве прошла церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Гренадой
МИД Узбекистана
Между Республикой Узбекистан и Гренадой установлены дипломатические отношения

Послы обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана и Гренады в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках международных организаций.

Гренада — островное государство в Карибском море, занимает одноименный остров и часть островов Гренадины. В 1974 году получило независимость в составе Британского Содружества.

Теги:
дипломаты, МИД Узбекистана, Узбекистан, Гренада



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