"Росатом" поможет Узбекистану в подготовке кадров для атомной энергетики

ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Узбекистан задействует образовательные учреждения "Росатома" для подготовки кадров в рамках программы ядерной энергетики, сообщает пресс-служба Минюста республики.

Согласно постановлению, утверждена стратегию развития кадрового потенциала для ядерно-энергетической программы Узбекистана, в рамках которой будет сформирован госзаказ на подготовку кадров.

"В целях реализации стратегии будет налажено сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирным ядерным университетом при Всемирной ядерной ассоциации (Великобритания), а также образовательными учреждениями "Росатома", — говорится в сообщении министерства.

Сотрудников, которые будут заниматься непосредственно эксплуатацией будущей АЭС, подготовят в четыре этапа по следующим направлениям: высший руководящий, эксплуатационный, вспомогательный технический и административно-управленческий персонал.

Базовым вузом, который будет формировать профессиональный состав атомной отрасли, стал филиал МИФИ в Ташкенте. Первое зарубежное представительство Национального исследовательского ядерного университета МИФИ начало свою работу в узбекской столице в сентябре этого года на базе института ядерной физики Академии наук Узбекистана.

В настоящее время по четырем специальностям в нем обучается 100 студентов. Кроме того, несколько десятков узбекистанцев продолжают подготовку в головных вузах "Росатома".

Соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции было подписано осенью прошлого года во время визита президента России Владимира Путина в Узбекистан. Ввести в строй первую в Центральной Азии АЭС планируется к 2028 году. При этом глава Минэнерго республики Алишер Султанов заявил, что Узбекистан уже принял решение о проектировании и возведении дополнительных двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. каждый.