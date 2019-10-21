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Мурат Садыков МЧС Узбекистана

Назначен новый пресс-секретарь МЧС Узбекистана

МЧС
Политика
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Sputnik Узбекистан

Пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям одновременно является и начальником пресс-службы МЧС Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Старший лейтенант Садыков Мурат назначен начальником пресс-службы – советником министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан по вопросам информационной политики, сообщает МЧС.

Мурат Садыков родился в 1984 году в Джамбульской области Республики Казахстан. В 2009-м окончил Государственный институт искусств Узбекистана.

В период с 2004-го по 2019-й годы трудился тележурналистом на центральных телеканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

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До назначения на данную должность, в течение последних двух лет, работал политическим обозревателем на телеканале "Узбекистан 24".

Напомним, пресс-секретарь министра по чрезвычайным ситуациям одновременно является и начальником пресс-службы МЧС Республики Узбекистан.

Теги:
политика, назначения, назначение, МЧС Узбекистана, МЧС, Узбекистан, Узбекистан



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