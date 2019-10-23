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Шавкат Мирзиёев принял делегацию индийского штата Гуджарат

Шавкат Мирзиёев принял делегацию индийского штата Гуджарат

Пресс-служба
Политика
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Sputnik Узбекистан

Особое внимание на встрече было уделено реализации совместных проектов в таких сферах, как биотехнологии и агрокластеры, текстильная, фармацевтическая промышленность.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Вчера, 22 октября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял  делегацию штата Гуджарат Республики Индия, возглавляемую главным министром штата Виджаем Рупани, сообщает пресс-служба.

Мирзиёев особо отметил динамичное развитие многопланового сотрудничества, укрепление дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Индией.

"Регулярные контакты на высшем уровне, в том числе визиты в Дели в октябре 2018-го и в Гандинагар (административный центр штата Гуджарат) в январе этого года позволили вывести двусторонние многогранные отношения на качественно новый этап", - говорится в сообщении.

В свою очередь Виджай Рупани выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за теплый прием и передал искренние слова приветствия и наилучшие пожелания премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Также он отметил, что встречи и переговоры в рамках настоящего визита делегации штата Гуджарат, прошедшие в Андижане, Самарканде, Бухаре и Ташкенте, нацелены прежде всего на содействие полномасштабной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев принял делегацию индийского штата Гуджарат
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев принял делегацию индийского штата Гуджарат

Рассмотрены перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Индией.

Особое внимание на встрече было уделено реализации совместных проектов в таких сферах, как биотехнологии и агрокластеры, текстильная, фармацевтическая промышленность, производство автокомплектующих и косметической продукции, строительство и управление гостиничной инфраструктурой, а также в других направлениях.

Шавкат Мирзиёев принял делегацию индийского штата Гуджарат
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев принял делегацию индийского штата Гуджарат

Одним из приоритетов является сотрудничество в области образования и подготовки кадров по востребованным инженерно-техническим специальностям в открытых в этом году в Узбекистане совместных вузах и на базе ведущих высших учебных заведений Индии.

Была достигнута договоренность о скорейшей разработке совместной дорожной карты по продвижению эффективного партнерства Узбекистана с ведущими компаниями и организациями штата Гуджарат.

Теги:
политика, Встреча, Индия, Узбекистан, Узбекистан



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