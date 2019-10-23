Зачем Путин собрал всю Африку в Сочи

Открывающийся в Сочи саммит "Россия — Африка" нацелен на то, чтобы политики, бизнесмены и просто граждане больше узнали друг о друге. В центре внимания — экономическое сотрудничество, но повестка форума этим не ограничивается.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Первый саммит "Россия — Африка" называют грандиозным внешнеполитическим мероприятием. На него съехались почти все лидеры одного из крупнейших материков. Почему Москва называет эту часть суши территорией возможностей и каковы шансы составить конкуренцию Западу и Китаю в сотрудничестве с африканскими странами, разбиралось РИА Новости.

Пугающий континент

Африка, где проживает более миллиарда человек, богата месторождениями алмазов, золота и нефти. Многие годы за право осваивать эти природные ресурсы конкурируют США, Китай и Европа.

Однако в мировые новости Африка попадает, когда речь идет об эпидемиях, войнах или экономических кризисах. Единственным позитивом в восприятии материка в последние годы стала сфера туризма. Но и здесь много предрассудков: страшные болезни, разгул криминала, дикие животные, необычные культурные нравы местных жителей.

© Sputnik / Юрий Сомов Замбийские школьники

Впрочем, кругозор самих африканцев о внешнем мире тоже зачастую формируется на основе стереотипов. Если о Европе и Америке они что-то знают из истории колониального раздела, то представления о России весьма ограниченны.

Открывающийся в Сочи саммит "Россия — Африка" нацелен как раз на то, чтобы политики, бизнесмены и просто граждане больше узнали друг о друге. В центре внимания — экономическое сотрудничество, но повестка форума этим не ограничивается.

Энергетика, наука, образование, транспортная инфраструктура, инвестиции и даже жилищное строительство — все эти вопросы участники саммита будут обсуждать 23 и 24 октября.

Традиционные связи

На саммит "Россия — Африка" прибыли лидеры более сорока африканских государств. Сопровождают их представители бизнеса, государственных структур и межправительственных организаций. Среди них — делегация Африканского союза. За столь солидный состав участников саммит задолго до начала стали называть "беспрецедентным" и "знаковым".

© Sputnik / Артур Лебедев Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи.

Первое пленарное заседание форума пройдет в сочинском парке науки и искусств "Сириус". Откроют его президенты России и Египта. Предварительно они проведут двусторонние переговоры. Помимо вопросов торгово-экономического сотрудничества, лидеры обсудят возможное возобновление чартерного авиасообщения, приостановленного в конце 2015-го после крушения российского самолета А-321 над Синайским полуостровом.

Еще одна тема, которую затронут Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси, связана с Ближним Востоком. Главы государств обсудят, как не допустить перетекания террористов "Исламского государства"* из Сирии на Черный континент. Причем, по словам российского президента, инициатива сотрудничать в сфере безопасности исходит, как правило, от самих африканских стран.

"Они понимают, что свою независимость и суверенитет надо уметь защищать. Отсюда дополнительный стимул к взаимодействию с Россией, имеющей богатый опыт борьбы с терроризмом", — говорил Путин в преддверии саммита.

Предотвращение экстремистских угроз — важный, но не единственный стимул для контактов российских и африканских силовиков. Нелегальная миграция, контрабанда и наркотрафик — проблемные сферы в Африке, где опыт Москвы всегда востребован.

"Традиции нашего военно-технического сотрудничества имеют глубокие корни. Оно сформировалось еще на первых этапах становления африканских государств, сыграло свою роль в борьбе народов континента за независимость", — отметил президент.

© Sputnik / Екатерина Лызлова Участники экономического форума "Россия – Африка" в Сочи.

Более тридцати стран Африки, по словам Путина, имеют соглашения с Москвой в сфере ВТС. Договоренности предполагают поставки на континент "широкой номенклатуры вооружений", подготовку солдат и техническое обслуживание военной техники.

"Конечно, часть вооружений передается на безвозмездной основе. Но это обычная практика, которой следуют все ведущие страны мира", — подчеркнул Путин.

На саммите "Россия — Африка" ожидается подписание соглашения в военной сфере с еще одной страной — Нигерией.

Африканские горизонты России

Идея провести в России крупное мероприятие с участием лидеров африканских стран возникла еще в девяностые годы. Однако в силу возникших экономических проблем Москва тогда свернула сотрудничество. В некоторых государствах даже были закрыты российские посольства и консульства. В упадок пришли экономические и культурные связи.

О возвращении в Африку в Кремле задумались в середине нулевых. Тогда же состоялось первое турне Путина по странам региона. Президент посетил Алжир, Ливию, Египет, Нигерию, Намибию и Анголу. В декабре 2011 года в эфиопской столице — Аддис-Абебе — прошел первый российско-африканский деловой форум.

"В советский период в отношениях Москвы с Эфиопией, впрочем, как и с другими африканскими странами, присутствовал элемент патернализма. Он был обусловлен холодной войной, когда одна мощная держава, СССР, противостояла другой — США.

Помощь Африке выделялась не по экономическим, а по политическим мотивам", — поделился своим мнением с РИА Новости Евгений Терехин, посол России в Эфиопии и полпред нашей страны в Африканском союзе.

На новый уровень отношения России и африканских государств, по словам Терехина, вышли в начале тысячелетия. Нынешний этап сотрудничества посол характеризует как "взаимовыгодное партнерство". При этом полагает, что связи между странами могли бы развиваться активнее.

"Уровень экономического сотрудничества между Россией и Эфиопией сейчас колеблется от ста до двухсот миллионов долларов. Он мог бы быть выше, но часто мешают стереотипы. Российские бизнесмены плохо знают Африку, видят в ней только войну, разруху, голод. Отсюда боязнь инвестировать. Зато китайские и индийские предприниматели здесь очень активны", — объясняет Терехин.

Посол выразил надежду на то, что саммит "Россия — Африка" станет мощным стимулом для экономического взаимодействия.

Прагматизм вместо давления

Говоря о заинтересованности России развивать связи с Африканским континентом, Владимир Путин отметил важность взаимной выгоды и уважения.

"Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран. Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях. Мы нацелены вместе с африканскими партнерами отстаивать общие экономические интересы", — высказался российский лидер.

© Sputnik / Артур Лебедев Щит с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи.

Затронул Путин и причины реструктуризации долгов, образовавшихся еще в советское время.

"Россия списала африканским странам советские долги на сумму в 20 миллиардов долларов. Это был не только акт великодушия, но и проявление прагматизма. Многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам. Поэтому мы сочли оптимальным вариантом для всех начать сотрудничество с чистого листа", — пояснил президент.

Путин подчеркнул, что сейчас все кредиты Африке выдаются на рыночных условиях. Причем такое взаимовыгодное партнерство уже приносит неплохие результаты.

Так, в подготовленном к саммиту исследовании "Россия — Африка: долгосрочное торгово-экономическое партнерство" отмечается, что это единственный регион, который в условиях антироссийских санкций наращивал импорт из нашей страны.

"Если тенденция сохранится, Россия в скором времени увеличит свою долю в общем импорте Африки. Продукция сельскохозяйственного машиностроения, автомобили и зерновые — приоритетные направления", — говорится в докладе.

Не менее интересным может оказаться сотрудничество по линии ЕАЭС — Африка. Большинство стран Черного континента уже имеют опыт участия в интеграционных союзах.

"В конечно счете все эти программы нацелены на одно — помочь африканцам самим решать существующие проблемы, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость. А значит, и ситуация в мире в целом станет более стабильной и предсказуемой", — подчеркнул Путин.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.