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Флаг Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон пытается давить на Узбекистан из-за планов по вступлению в ЕАЭС

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Узбекистан

Министр торговли США Уилбур Росс на узбекско-американском бизнес-форуме недвусмысленно дал понять Ташкенту, что интеграция республики в Евразийский союз может повлечь за собой серьезные последствия и усложнить присоединение страны к ВТО.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу может существенно осложнить процесс присоединения страны к Всемирной торговой организации, сообщает пресс-служба Минторга США.

В ходе узбекско-американского бизнес-форума, который состоялся в Вашингтоне, Росс отметил успехи в развитии двусторонних отношений, а также выразил поддержку планов Ташкента по вступлению страны в ВТО.

"Мы решительно поддерживаем эти усилия и с нетерпением ожидаем ответа правительства на вопросы из Меморандума ВТО о внешнеторговом режиме. В то же время мы призываем наших узбекских партнеров внимательно рассмотреть влияние новых соглашений на вступление в ВТО. Например, присоединение к Евразийскому экономическому союзу прямо сейчас может усложнить и отсрочить процесс вступления в ВТО", — подчеркнул Росс.

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлис Садык Сафаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мирзиёев не та личность, чтобы прогибаться: Сафаев о переговорах по ЕАЭС
Ранее первый заместитель главы Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, комментируя ситуацию вокруг обсуждения темы ЕАЭС, подчеркивал, что Узбекистан продолжает курс на открытость, но не будет принимать поспешных решений. В первую очередь правительство намерено руководствоваться интересами страны. Что касается возможного давления, то Сафаев тогда заявил, что оно исключено.

"Президент Узбекистана – не тот человек, на которого можно давить, он не будет прогибаться под тем или иным натиском", —  отмечал сенатор.

Шавкат Мирзиёев как экономист понимает все выгоды и риски ЕЭАС - Матвиенко >>>

В настоящее время Узбекистана изучает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. По словам спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая посетила Ташкент в начале октября, создана межправительственная узбекско-российская группа, которая до конца года должна оценить все возможные преимущества и риски и выработать наиболее оптимальные условия для Узбекистана, если он примет положительное решение.

"Конечно, интеграция Узбекистана в ЕАЭС существенно укрепило бы торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на пространстве ЦА. Но мы прекрасно понимаем, что это непростое решение и оно требует расчетов. Шавкат Мирзиёев не только опытный государственный деятель – он еще прекрасный экономист, видящий все выгоды и сложности интеграции. В любом случае, выбор за самой республикой и такой конструктивный подход мы поддерживаем", — заявляла по итогам переговоров Валентина Мативенко.

В ЕАЭС на сегодняшний день входит шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Не исключают своего присоединения к организации и Таджикистан.

Теги:
ВТО, ЕАЭС, США, Узбекистан



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