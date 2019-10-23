Вашингтон пытается давить на Узбекистан из-за планов по вступлению в ЕАЭС

Министр торговли США Уилбур Росс на узбекско-американском бизнес-форуме недвусмысленно дал понять Ташкенту, что интеграция республики в Евразийский союз может повлечь за собой серьезные последствия и усложнить присоединение страны к ВТО.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу может существенно осложнить процесс присоединения страны к Всемирной торговой организации, сообщает пресс-служба Минторга США.

В ходе узбекско-американского бизнес-форума, который состоялся в Вашингтоне, Росс отметил успехи в развитии двусторонних отношений, а также выразил поддержку планов Ташкента по вступлению страны в ВТО.

"Мы решительно поддерживаем эти усилия и с нетерпением ожидаем ответа правительства на вопросы из Меморандума ВТО о внешнеторговом режиме. В то же время мы призываем наших узбекских партнеров внимательно рассмотреть влияние новых соглашений на вступление в ВТО. Например, присоединение к Евразийскому экономическому союзу прямо сейчас может усложнить и отсрочить процесс вступления в ВТО", — подчеркнул Росс.

Ранее первый заместитель главы Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, комментируя ситуацию вокруг обсуждения темы ЕАЭС, подчеркивал, что Узбекистан продолжает курс на открытость, но не будет принимать поспешных решений. В первую очередь правительство намерено руководствоваться интересами страны. Что касается возможного давления, то Сафаев тогда заявил, что оно исключено.

"Президент Узбекистана – не тот человек, на которого можно давить, он не будет прогибаться под тем или иным натиском", — отмечал сенатор.

Шавкат Мирзиёев как экономист понимает все выгоды и риски ЕЭАС - Матвиенко >>>

В настоящее время Узбекистана изучает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. По словам спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая посетила Ташкент в начале октября, создана межправительственная узбекско-российская группа, которая до конца года должна оценить все возможные преимущества и риски и выработать наиболее оптимальные условия для Узбекистана, если он примет положительное решение.

"Конечно, интеграция Узбекистана в ЕАЭС существенно укрепило бы торгово-экономическое сотрудничество, в том числе на пространстве ЦА. Но мы прекрасно понимаем, что это непростое решение и оно требует расчетов. Шавкат Мирзиёев не только опытный государственный деятель – он еще прекрасный экономист, видящий все выгоды и сложности интеграции. В любом случае, выбор за самой республикой и такой конструктивный подход мы поддерживаем", — заявляла по итогам переговоров Валентина Мативенко.

В ЕАЭС на сегодняшний день входит шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Не исключают своего присоединения к организации и Таджикистан.