В Узбекистане намерены обеспечить продовольственную безопасность

Необходимо разработать и приступить к реализации государственной политики по продовольственной безопасности, предусматривающей обеспечение пищевой безопасности, производство продовольственной продукции в требуемом количестве.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Указом президента утверждена стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, сообщает Минюст Узбекистана.

В первую очередь, указано в документе, необходимо разработать и приступить к реализации государственной политики по продовольственной безопасности, предусматривающей обеспечение пищевой безопасности, производство продовольственной продукции в требуемом количестве.

Также Указом утвержден состав координационного совета по реализации стратегии.

Министерство сельского хозяйства определено рабочим органом координационного совета.

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Координационный совет организует полноценное, своевременное и качественное исполнение стратегии, а также будет проводить постоянный мониторинг за достижением установленных индикаторов.

Вместе с тем, в целях обеспечения полноценного и своевременного исполнения задач, предусмотренных указом, в структуре Министерства сельского хозяйства будет создано ответственное управление.

Согласно Указу, агентство по реализации проектов в области агропромышленного комплекса и продовольственного обеспечения передано в состав Министерства сельского хозяйства.