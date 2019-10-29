Минобороны Узбекистана и Азербайджана подписали план на 2020 год

Военная делегация Узбекистана во главе с министром обороны Баходыром Курбановым прибыла в Баку для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Узбекистан и Азербайджан подписали в Баку план военного сотрудничества на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Военная делегация Узбекистана во главе с министром обороны Баходыром Курбановым прибыла в Баку для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ. Курбанов провел встречу со своим азербайджанским коллегой, генерал-полковником Закиром Гасановым.

По итогам встречи главы оборонных ведомств Узбекистана и Азербайджана подписали план военного сотрудничества между министерствами обороны на 2020 год.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двухстороннего сотрудничества в военной сфере, добавили в Минобороны Узбекистана.

Недавно министр обороны Узбекистана заявил, что современная военно-политическая обстановка в мире характеризуется сложностью и противоречивостью. Она развивается под воздействием активизации процесса геостратегического переустройства мира и становления новой системы обеспечения глобальной и региональной безопасности.