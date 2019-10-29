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Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ посетит Узбекистан с официальным визитом

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Узбекистан

Николай Патрушев отправится с визитом в Таджикистан и Узбекистан в конце октября для консультаций по линии аппаратов советов безопасности.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев приедет Узбекистан и  Таджикистан с официальными визитами, сообщает РИА Новости.

"Тридцатого октября в Душанбе и 31 октября в Ташкенте Николай Патрушев проведет российско-таджикистанские и российско-узбекистанские консультации по линии аппаратов советов безопасности", - говорится в сообщении.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Sputnik / Сергей Гунеев
Патрушев и Махмудов провели в Ташкенте консультации по безопасности
Основной целью поездки чиновника является ряд консультаций по линии аппаратов советов безопасности.

Предполагается, что секретарь Совбеза РФ будет обсуждать с коллегами вопросы на границах с Афганистаном. Последняя подобная встреча прошла в Бишкеке на саммите ШОС. Секретари советов безопасности РФ и Узбекистана подтвердили, что план взаимодействия между аппаратами стран на 2018-2019 годы выполняется успешно. Стороны обсудили российско-узбекские отношения, а также взаимодействие на международных и региональных площадках.




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