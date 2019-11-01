В Ташкент прилетел первый чартерный рейс из Стамбула

Пассажирами стали турецкие журналисты, блогеры, руководители и сотрудники туристических фирм, а также ряд религиозных деятелей и ученых.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Самолет Airbus-321 турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines совершил первый чартерный рейс по маршруту Стамбул-Бухара, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Первых гостей чартерного рейса из Стамбула в Международном аэропорту Бухары торжественно встретили представители хокимията Бухарской области.

© Госкомтуризма Первый чартер из Турции

Самолёт Airbus-321 турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines при поддержке узбекской компании Grand Atlas Discovery, следовавший по маршруту Стамбул-Бухара, совершил первый полет. Пассажирами чартерного рейса стали турецкие журналисты, блогеры, руководители и сотрудники туристических фирм, а также ряд религиозных деятелей и ученых.

"Мы очень рады, что приехали в гостеприимный Узбекистан. Мы ждали этого в течение нескольких лет, потому что в Турции очень много людей, которые хотят побывать здесь, чтобы насладиться историей, культурой и традициями этой уникальной страны", - отметил руководитель туристической компании "Учбей" Мухаммад Гулсерен.