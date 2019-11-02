Арипов: следующее заседание глав правительств ШОС состоится в Индии

В Ташкенте началось очередная встреча глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил, что следующее заседание должно пройти в Индии.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Следующее заседание совета глав правительств ШОС состоится в Индии. Об этом РИА Новости сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

"Мы договорились, что следующее заседание совета глав (правительств) стран ШОС состоится в республике Индия, которая впервые будет председательствовать в совете глав правительств нашей организации", - сообщил Арипов на заседании совета глав правительств ШОС в Ташкенте.

Он поздравил индийских партнеров с "принятием этой ответственной миссии".

Недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Он прибыл в республику для участия в заседании совета глав правительств государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе встречи стороны отметили интенсивные контакты и конструктивный диалог, прежде всего на высшем уровне, которые помогли вывести сотрудничество между странами на беспрецедентно высокую ступень.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.