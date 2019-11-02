Заседание глав правительств ШОС: какие документы подписали премьеры

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Представители стран в рамках ШОС подписали 15 документов, Sputnik Кыргызстан.
Узбекистан на заседании представлял премьер-министр Абдулла Арипов.
Список документов:
- об отчете Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств ШОС;
- о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2018 год;
- о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2020 год;
- о докладе Комиссии внешних аудиторов государств ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;
- о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества;
- об утверждении новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов;
- об утверждении плана реализации Программы сотрудничества государств ШОС по продовольственной безопасности;
- об утверждении концепции взаимодействия железнодорожных администраций стран ШОС в сфере железнодорожного транспорта;
- о подготовке концепции сотрудничества государств ШОС по развитию удаленных и сельских территорий и плана действий по ее реализации;
- об утверждении регламента Консорциума экономических аналитических центров ШОС;
- совместное коммюнике по итогам 18-го заседания Совета глав правительств ШОС;
- рамочное соглашение между правительствами стран ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками;
- меморандум между таможенными службами государств ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем;
- меморандум о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН;
- меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.