Заседание глав правительств ШОС: какие документы подписали премьеры

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Представители стран в рамках ШОС подписали 15 документов, Sputnik Кыргызстан.

Узбекистан на заседании представлял премьер-министр Абдулла Арипов.

Список документов:

об отчете Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств ШОС;

о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2018 год;

о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2020 год;

о докладе Комиссии внешних аудиторов государств ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;

о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества;

об утверждении новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов;

об утверждении плана реализации Программы сотрудничества государств ШОС по продовольственной безопасности;

об утверждении концепции взаимодействия железнодорожных администраций стран ШОС в сфере железнодорожного транспорта;

о подготовке концепции сотрудничества государств ШОС по развитию удаленных и сельских территорий и плана действий по ее реализации;

об утверждении регламента Консорциума экономических аналитических центров ШОС;

совместное коммюнике по итогам 18-го заседания Совета глав правительств ШОС;

рамочное соглашение между правительствами стран ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками;

меморандум между таможенными службами государств ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем;

меморандум о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН;

меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.