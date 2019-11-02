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Заседание глав правительств ШОС: какие документы подписали премьеры

© Sputnik / Александр Астафьев
Политика
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Тема:
Заседание глав правительств стран ШОС в Ташкенте (11)
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Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана собрались главы правительств стран-участниц ШОС. По итогам встречи премьеры подписали ряд важных документов.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Представители стран в рамках ШОС подписали 15 документов, Sputnik Кыргызстан.

Узбекистан на заседании представлял премьер-министр Абдулла Арипов.

Список документов:

  • об отчете Секретариата ШОС о ходе осуществления Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств ШОС;
  • о финансовом отчете ШОС по исполнению бюджета организации за 2018 год;
  • о бюджете Шанхайской организации сотрудничества на 2020 год;
  • о докладе Комиссии внешних аудиторов государств ШОС по проведению внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности постоянно действующих органов ШОС;
  • о переводческом обеспечении деятельности постоянно действующих органов Шанхайской организации сотрудничества;
  • об утверждении новой редакции Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов;
  • об утверждении плана реализации Программы сотрудничества государств ШОС по продовольственной безопасности;
  • об утверждении концепции взаимодействия железнодорожных администраций стран ШОС в сфере железнодорожного транспорта;
  • о подготовке концепции сотрудничества государств ШОС по развитию удаленных и сельских территорий и плана действий по ее реализации;
  • об утверждении регламента Консорциума экономических аналитических центров ШОС;
  • совместное коммюнике по итогам 18-го заседания Совета глав правительств ШОС;
  • рамочное соглашение между правительствами стран ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками;
  • меморандум между таможенными службами государств ШОС о взаимной интеграции национальных транзитных систем;
  • меморандум о взаимопонимании между ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН;
  • меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН.

© Sputnik / Александр Астафьев
Арипов: следующее заседание глав правительств ШОС состоится в Индии
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Тема:
Заседание глав правительств стран ШОС в Ташкенте (11)
Теги:
документы, ШОС, ШОС



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