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Светлана Артикова

Светлана Артикова назначена заместителем Генерального прокурора Узбекистана

© "Народное слово"
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (330)
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Sputnik Узбекистан

Многие годы она работала в органах прокуратуры. В 2010-2014 годах возглавляла комитет Сената по законодательству и судебно-правовым вопросам.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Занимавшая должность заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Светлана Артыкова стала заместителем Генерального прокурора Узбекистана, сообщает газета "Народное слово".

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Светлана Баймирзаевна Артыкова родилась в 1962-м, является выпускницей Ташкентского государственного юридического университета. Многие годы работала в органах прокуратуры. В 2010-2014 годах возглавляла комитет Сената по законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 2014-м работала заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. В 2015 году была избрана заместителем главы Сената.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (330)
Теги:
назначение, председательство, Сенат Олий Мажлиса, Генеральная прокуратура Узбекистана



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