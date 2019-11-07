Мирзиёев: хокимы должны лично гарантировать предпринимателям бизнес-свободу

Президент резко раскритиковал безразличное и безответственное отношение многих руководителей к вопросам организации новых субъектов бизнеса и практической помощи уже действующим.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное исполнению прогноза поступлений в государственный бюджет, эффективности принимаемых мер по выявлению и задействованию дополнительных возможностей для развития предпринимательства и малого бизнеса, а также актуальным задачам в этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Следует устранить недостатки, подчеркнул президент, указанные в отчете "Ведение бизнеса – 2020", в частности, повысить удобство получения земли, разрешений на строительство и регистрацию имущества.

В связи с этим на сегодняшнем видеоселекторном совещании отмечена необходимость предоставления земельных участков предпринимателям через онлайн-аукцион, обеспечить электронный обмен данными между ведомствами для регистрации имущества. Предложено организовать, согласно международному опыту, отдельную структуру, самостоятельно осуществляющую государственную регистрацию права на имущество.

Кроме того, как указывалось на совещании, хокимы половину своего рабочего времени должны выделять на создание новых субъектов малого бизнеса, выявление и практическое содействие в решении проблем предпринимателей.

Президент резко раскритиковал безразличное и безответственное отношение многих руководителей к вопросам организации новых субъектов бизнеса и практической помощи уже действующим.

В связи с этим хокимам всех областей и районов дано указание в двухдневный срок принять Обращение к предпринимателям, где они должны лично гарантировать предпринимателям, что впредь им не будут чинить каких-либо препятствий, все руководители на местах будут оказывать им тесное содействие и каждодневно заниматься волнующими их вопросами.

Как известно, ответственными за финансирование государственных программ развития предпринимательства были определены Народный банк, Микрокредитбанк и Агробанк, для этих нужд им было выделено достаточно ресурсов.

На совещании руководители указанных финансовых организаций и территориальных рабочих групп отчитались о принимаемых мерах по изысканию и задействованию новых резервов в сфере бизнеса.

Указано на слабое взаимодействие между Агентством по развитию малого бизнеса и предпринимательства, Приемными Премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, Бизнес-омбудсманом, коммерческими банками и другими уполномоченными ведомствами.

Сегодня объемы производства в 49 районах и сферы услуг в 63 районах страны находятся на очень низком уровне. Это свидетельствует о том, что их потенциал, земельные, сырьевые и трудовые ресурсы не задействованы в полной мере.

Поэтому организованы и закреплены за отраслями постоянные рабочие группы Министерства экономики и промышленности по развитию промышленности и услуг на местах.

Этим структурам поручено изучить потенциал каждого района и города, разработать программу по созданию новых мощностей, развитию инфраструктуры и сервиса на 2020 год. При реализации программы важно сбыть почти 1,5 тысячи объектов государственной собственности и с государственной долей, а также восстановить деятельность 70 тысяч предпринимателей.

Государственному таможенному комитету поручено наладить с 1 января следующего года выдачу разрешений и сертификатов для экспорт-импортных операций в электронном виде через таможенную информационную систему "Одно окно".

Специальной рабочей группе во главе с Бизнес-омбудсманом указано на необходимость полного ввода в эксплуатацию оборудования на 305 миллионов долларов, которое было импортировано предпринимателями за последние три года, но не было использовано.

Определены также задачи по дальнейшему улучшению позиций нашей страны в рейтинге "Ведение бизнеса" в 2020 году, в частности упрощению системы выдачи разрешений и сертификации.

В устойчивом развитии страны, поддержке социальной сферы важную роль играют поступления в государственный бюджет.

На видеоселекторном совещании Налоговому комитету поручено внедрить в ноябре-декабре текущего года новую систему полного взимания налогов в городах Нукусе, Андижане, Бухаре, Джизаке, Карши, Намангане, Самарканде, Фергане, Ургенче, Коканде, а также в Зангиатинском, Гиждуванском, Ургутстком, Хазораспском районах и 11 районах города Ташкента, налоговые поступления в которых не соответствуют их потенциалу.

Как известно, совместно с Международным валютным фондом, Всемирным банком, зарубежными и отечественными экспертами был разработан проект Налогового кодекса в новой редакции. С 1 октября текущего года ставка налога на добавленную стоимость снижена с 20 до 15 процентов.

Следующий этап реформ в налоговой политике – совершенствование налогового администрирования.

В связи с этим отмечена необходимость принять меры по предотвращению "теневой" деятельности и уклонения от уплаты налогов, применяя современные методы и информационные технологии. Будет внедрена система точного подсчета НДС для борьбы с уклонением от налогов в строительной индустрии.

Кроме того, следует взять под контроль введение в строй 145 новых крупных мощностей, которые должны уже в текущем году начать выпуск продукции и принести дополнительный доход в государственный бюджет.