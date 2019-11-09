Узбекистан и ОЭС обсудили перспективы создания Трансафганского коридора

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпур в турецкой Анталии обсудили перспективы создания Трансафганского транспортного коридора, сообщает МИД.

Нематов 7-10 ноября находится в Турции с рабочим визитом, где принимает участие в 24-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС в Анталии в субботу.

"В ходе встречи отмечалось, что Узбекистан выступает за диверсификацию транспортных маршрутов, в том числе создания таких, как Трансафганский транзитный коридор с доступом к морским портам", - говорится в сообщении.

Нематов отметил, что Узбекистан активизирует экономическое сотрудничество с соседними государствами, в связи с чем была выражена готовность к налаживанию взаимовыгодного и регулярного диалога также и в рамках ОЭС.

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На переговорах были также рассмотрены другие актуальные вопросы участия Узбекистана в организации.