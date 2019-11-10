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Бывший президент СССР Михаил Горбачев

Горбачев рассказал, кто виноват в распаде СССР

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Узбекистан

Экс-глава Советского Союза дал интервью немецкому изданию к 30-летней годовщине падения Берлинской стены.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der Spiegel назвал виновных в распаде СССР.

Спутник_Берлинская стена, на тридцать лет разделившая немецкий народ. Архив
РИА Новости
Стена, разделившая немецкий народ на 30 лет. Архивные кадры из Берлина
"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", — заявил Горбачев.

При этом он отметил, что страна нуждалась в изменениях. 

"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", — сказал экс-президент СССР.

Он также подчеркнул, что не сожалеет о случившемся. Но признал, что на пути реформ были определенные ошибки и промахи.

Кроме того, Горбачев выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.

Теги:
политика, распад СССР, СССР, Михаил Горбачев



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