Горбачев рассказал, кто виноват в распаде СССР

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der Spiegel назвал виновных в распаде СССР.

"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", — заявил Горбачев.

При этом он отметил, что страна нуждалась в изменениях.

"Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", — сказал экс-президент СССР.

Он также подчеркнул, что не сожалеет о случившемся. Но признал, что на пути реформ были определенные ошибки и промахи.

Кроме того, Горбачев выразил мнение, что Россия никогда не вернется к тоталитарной системе.