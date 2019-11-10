Бордачев о значении X Азиатской конференции клуба "Валдай" в Самарканде

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал, в чем, по его мнению, заключается ценность X Азиатской конференции Валдайского клуба, которая проходит в Самарканде, а также — какие вызовы глобального беспорядка стоят перед Евразией и Центральной Азией. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Алексей Стефанов.

"Ценность этой встречи для России и Узбекистана объясняется, в первую очередь, колоссальными историческими связями, которые существуют между нашими странами. В РФ работает много граждан Узбекистана. Постоянно растут объемы торговли. Поэтому мы не можем рассматривать вопросы безопасности и развития в отрыве друг от друга, — отметил Тимофей Бордачев. — Но наша конференция посвящена не только двусторонним отношениям. Она о том, что Узбекистан и Центральная Азия включаются в более широкие региональные процессы".

Он подчеркнул, что ЦА ни в коем случае не рассматривается в отрыве от общих процессов евразийского пространства.

"Основные вызовы (которые стоят перед Евразией и ЦА) связаны, в первую очередь, с международной обстановкой, с расширением практики торговых войн, санкций и вообще эгоистическим поведением некоторых стран. В конечном итоге — с разрушением той глобальной экономики, к которой мы привыкли, благодаря которой азиатские страны получили колоссальное развитие. Сейчас эта глобальная экономика, к сожалению, подрывается. Нам нужно думать, как отвечать на этот главный вызов, какие будем создавать общие институты, правовые нормы. То есть — как мы будем наши хорошие отношения с азиатскими странами делать еще более устойчивыми", — сказал программный директор клуба Валдайского клуба.

При этом он отметил, что Центральная Азия и Азия вообще — регион, в котором ни одна страна не выстраивает свою политику на антироссийской основе, в отличие от Запада.