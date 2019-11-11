Рашид Алимов назвал самых надежных партнеров для Центральной Азии

Экс-генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) доктор политических наук Рашид Алимов рассказал, какие страны являются "крыльями, на которые опирается Центральная Азия в полете в будущее".

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Самыми надежными и стабильными партнерами для стран Центральной Азии являются Россия и Китай, заявил бывший генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) доктор политических наук Рашид Алимов на X Азиатской конференции Валдайского клуба в Самарканде. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Время показало, что самые надежные, самые "всепогодные" партнеры для государств Центральной Азии — Россия и Китай. Эти страны — два крыла, на которые опирается Центральная Азия в полете в будущее", — заявил Алимов.

При этом он отметил, что каждое государство имеет свою многовекторную политику, "никто никого не ущемляет", однако есть объективные реалии: развитие региона возможно только благодаря традиционным партнерам.

По словам экс-генсека ШОС, объем товарооборота между странами ЦА и Россией и Китаем в настоящее время примерно одинаковый — порядка 25-27 миллиардов долларов, "поэтому говорить про доминирование Китая или России в Центральной Азии не приходится". А товарооборот, к примеру, с США — примерно 2,7 миллиарда долларов, то есть в десять раз меньше.

"Собравшиеся на конференции эксперты считают, что у Центральной Азии очень большое будущее, и крайне важно не обольщаться достигнутыми успехами, а последовательно и настойчиво работать над укреплением внутрирегионального сотрудничества и развитием отношений с самыми надежными партнерами", — добавил Алимов.

Напомним, X Азиатская конференция Валдайского клуба проходит в Самарканде 10-11 ноября. Тема мероприятия — "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В нем участвуют более 70 ведущих экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.