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Заседание ЦИК по декабрьским выборам в РУ

Выборы в Узбекистане: готов ли Ташкент к голосованию?

© ЦИК Узбекистана
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (16)
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Sputnik Узбекистан

Хокимият столицы отчитался перед Центризбирком республики о подготовке к парламентским и местным выборам. В нескольких зданиях полным ходом идет ремонт, а окружные комиссии еще не подключены к Интернету.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Ташкент еще не полностью готов к дню голосования — о проводимых в столице работах отчитались глава хокимията Джахангир Артыкходжаев и председатель городской избирательной комиссии, сообщает ЦИК республики.

По данным хокимията Ташкента, в столице образовано 12 избирательных округов по выборам в парламент, к которым прикреплены все 53 участка, образованных при дипмиссиях и консульствах Узбекистана, а также 60 округов в городской кенгаш и 327 избирательных округов для проведения выборов в районные кенгаши.

При этом на сегодняшний день не все объекты инфраструктуры в полной мере готовы к проведению выборов. Так, в зданиях ташкентских окружных комиссий до сих пор нет Интернета, а еще на 46 будущих избирательных участках идет ремонт.

Кроме того, в столице проводится повторная перепись населения для актуализации списков избирателей.

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По всей республике формируется Единый электронный список избирателей и система информационного управления избирательным процессом. Система позволит отследить всех граждан, которые примут участие в голосовании, исключив возможность голосования целыми семьями, когда один человек мог заполнить бюллютени за своих родных.

Выборы депутатов парламента республики, а также представителей областных, районных и городских кенгашей состоятся 22 декабря.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (16)
Теги:
депутаты, Джахонгир Артыкходжаев, хоким, выборы, парламентские выборы, ЦИК Узбекистана



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