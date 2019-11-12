Выборы в Узбекистане: готов ли Ташкент к голосованию?

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Ташкент еще не полностью готов к дню голосования — о проводимых в столице работах отчитались глава хокимията Джахангир Артыкходжаев и председатель городской избирательной комиссии, сообщает ЦИК республики.
По данным хокимията Ташкента, в столице образовано 12 избирательных округов по выборам в парламент, к которым прикреплены все 53 участка, образованных при дипмиссиях и консульствах Узбекистана, а также 60 округов в городской кенгаш и 327 избирательных округов для проведения выборов в районные кенгаши.
При этом на сегодняшний день не все объекты инфраструктуры в полной мере готовы к проведению выборов. Так, в зданиях ташкентских окружных комиссий до сих пор нет Интернета, а еще на 46 будущих избирательных участках идет ремонт.
Кроме того, в столице проводится повторная перепись населения для актуализации списков избирателей.
Выборы депутатов парламента республики, а также представителей областных, районных и городских кенгашей состоятся 22 декабря.