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президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400 в пользу Patriot

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Узбекистан

По словам турецкого лидера, требование США отказаться от российских систем ПВО С-400 — это нарушение суверенных прав Турции.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Турция не откажется от российских зенитно-ракетных систем С-400, невзирая на требование США, заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

Зенитные ракетные системы С-400
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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"Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400. Нельзя полностью отказаться от С-400 и перейти на (американские системы ПВО) Patriot. Мы сказали, что можем купить Patriot, но покупая его, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право, за счет которого (США) строят свои расчеты", — сказал Эрдоган.

По его словам, в целом визит в США прошел позитивно и для преодоления имеющиеся разногласий необходим диалог.

"Мы хотим дойти до положительного результата по (поставкам американских истребителей) F-35. Но я в этот раз увидел, что у Трампа подход к этой теме намного более положительный и конструктивный", — добавил президент Турции.

Напомним, Москва в начале ноября завершила поставку Анкаре компонентов четырех дивизионов ЗРС С-400. Все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции, отметил гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. 

Теги:
ЗРК С-400, политика, США, Россия, Турция



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