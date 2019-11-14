Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400 в пользу Patriot

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Турция не откажется от российских зенитно-ракетных систем С-400, невзирая на требование США, заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400. Нельзя полностью отказаться от С-400 и перейти на (американские системы ПВО) Patriot. Мы сказали, что можем купить Patriot, но покупая его, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право, за счет которого (США) строят свои расчеты", — сказал Эрдоган.

По его словам, в целом визит в США прошел позитивно и для преодоления имеющиеся разногласий необходим диалог.

"Мы хотим дойти до положительного результата по (поставкам американских истребителей) F-35. Но я в этот раз увидел, что у Трампа подход к этой теме намного более положительный и конструктивный", — добавил президент Турции.

Напомним, Москва в начале ноября завершила поставку Анкаре компонентов четырех дивизионов ЗРС С-400. Все компоненты ЗРС доставили досрочно, несмотря на санкции, отметил гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.