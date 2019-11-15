Министры иностранных дел ЦА обсудят предстоящую встречу глав государств

Дипломаты обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в регионе, а также завершат подготовку документов, внесенных на обсуждение неформальной встречи лидеров государств.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В столице Узбекистана проходит встреча министров иностранных дел центральноазиатских государств, которые обсуждают повестку предстоящего неформального саммита лидеров стран ЦА, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Гостей поприветствовал глав узбекского МИДа Абдулазиз Камилов.

Министр уточнил, что неформальная встреча президентов состоится в Ташкенте 29 ноября. По словам дипломата, цель мероприятия - завершить подготовку документов, которые будут рассмотрены на саммите.

На заседании главы внешнеполитических ведомств также рассмотрят перспективы дальнейшего развития и укрепления регионального сотрудничества и обменяются мнениями по международной повестке.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, проводимая по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана. Второй саммит планировался в Ташкенте весной 2019-го, но не состоялся из-за плотного графика узбекской стороны.